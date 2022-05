Tempo MEDIUM

Né un 11 Mai 1973, je commence la batterie à l’âge de 14 ans en massacrant une pauvre « linko »



j’ai suivi le cycle « Agostini Toulouse » dans la classe de M. Dumoulin. Ayant joué dans divers groupes et styles très différents tels que la soul, le blues, la chanson française, du rock de la pop ainsi que du jazz...



La découverte de la musique latine,fut pour moi un vrai bonheur.Si on ajoute à cela un bon nombres d’orchestres …



»musette, variété, folklore »… j’ai pu au travers toute ses années de pratiques acquérir une sérieuse expérience.



Étant avant tout un passionné de musique j’écoute absolument tous styles et reste attentif à tout ce qui touche la création...