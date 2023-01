Tempo TEMPO TEMPO T.T (TEMPO T.T)

Agence de recrutement spécialisée dans les secteurs du bâtiment et travaux publics, du tertiaire et de lindustrie, Tempo T.T. a ouvert en 1995 à Lyon. Elle recrute aujourdhui pour des entreprises présentes dans toute la région.



Forte de plus de vingt ans dexpérience dans le domaine, son équipe de trois professionnels du recrutement vous accueille et est à votre écoute dans votre recherche, que vous soyez candidat ou employeur.



Vous pouvez contacter lagence par téléphone ou par mail, pour une réponse à une offre, une candidature spontanée, ou si vous souhaitez plus de renseignements sur les contrats dintérim proposés. Visitez également la page Agence dintérim, consacrée aux secteurs dans lesquels recrute Tempo T.T. et aux offres les plus courantes, de façon à vous assurer que votre profil corresponde à ce que lagence recherche.