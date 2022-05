Secteur : Enseignement - Formation professionnelle

Ten Formation est un organisme de formation professionnelle basé à Lille.



Ten Formation met l’humain au cœur de la formation, car celle-ci repose d’abord sur la qualité de la relation entre le formateur et ses stagiaires.



Nous avons la conviction que la formation professionnelle doit apporter à chacun les compétences qui lui permettront de s’accomplir et se projeter vers l’avenir.



Notre vocation est d’être votre partenaire en formation et de répondre précisément à vos attentes.



Nous croyons aux relations bâties sur la confiance et forgées sur le long terme.



Mes compétences :

Transport Logistique

Management

QSE

Internet - Web

Développement personnel

communication à distance

Communication

Graphisme : PAO - CAO

Achats

Ressources humaines

Langues Etrangères (Anglais-Allemand-Espagnol)

Modélisation : CAO

Relation Client - Vente - Commercial

Bureautique

Comptabilité

Microsoft Office Publisher

Vente

Formation professionnelle

Moteurs de recherche web

Lille

Microsoft Excel

Wordpress

Réseaux sociaux

Référencement