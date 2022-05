Tendance Parquet LIEVIN SEBASTIEN

Tendance parquet est une société spécialisée dans la pose intérieure (massif, stratifié, contrecollé) et extérieure (IPE, bois, etc..), la rénovation / ponçage / vitrification de parquet traditionnel.



Reconnu pour son savoir faire et son expérience en tant que parqueteur professionnel, Tendance Parquet est implantée dans la région Salonnaise et exerce dans toute la région PACA aussi bien pour des particuliers, des enseignes, des promoteurs immobiliers, des agences d’assurance.



Nous travaillons avec plusieurs types d’essences de bois, tel que : chêne, châtaigner, hêtre, bois exotique, etc…



Le professionnalisme de la société Tendance Parquet permet de vous conseiller au plus juste dans vos attentes et de répondre au mieux à vos exigences.



Mes compétences :

Pose de parquet massif

Vitrification

Pose de terrasse exterieure

Pose de parquet Flottant

Rénovation de parquet

Pose de parquet stratifié