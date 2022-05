Tendron BENOIT

J'ai débuté ma carrière il y a plus de 13 ans dans l'industrie du traitement d'eaux.

Tout d'abord en tant qu’ingénieur recherche et développement, j’ai travaillé sur des procédés membranaires s’appliquant à la production d'eau potable comme l'osmose inverse ou l’ultrafiltration…

J'ai ensuite occupé un poste d’ingénieur mise en route/superviseur construction sur de multiples installations: stations de traitement des eaux usées, stations de production d'eau de process/potable et usines d’incinération pour des clients industriels et municipaux.

Ceci m’a permis d’acquérir une expérience assez large en gestion de travaux et démarrage d’installations industrielles.

J'ai de plus travaillé dans différents pays, dans des environnements multiculturels, ce qui m’a permis de développer ma capacité d’adaptation et mon gout pour le travail en équipe.

Après 5 ans de mise en route terrain, j'ai supervisé pendant 2 ans une équipe de metteurs en route junior, composée de 8 ingénieurs, spécialisés dans la production d'eau potable, principalement en France.

De 2010 à 2014, j'ai été expatrie et ai travaillé sur le projet Veolia HKSTF (Hong Kong, incinération, CA=500 M€) en tant que responsable ingénierie de plusieurs unités process de l’installation (de 2010 à 2013) et en tant que responsable support mise en route (de 2013 à 2014).

Je travaille à présent chez Sidem, au sein du bureau d’études/ingénierie spécialisé dans le dessalement d’eau de mer, ou j’interviens sur des réponses à appel d’offres et des études d’exécution pour des clients localisés dans le Golfe (Oman, Koweït…)





Mes compétences :

 Knowledge of water and sludge treatment processe

 Design of water/sludge treatment systems

 Pre commissioning

 Process commissioning

 Management

 Construction

 International experiences

Process

Ingénierie

Design

Commissioning