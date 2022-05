Ingénieur de formation et Directeur de Développement et Technique International de l'entreprise LSGI - SCC depuis 14 ans, j’ai une excellente connaissance du développement immobilier en Europe, et même au-delà. J'ai été, pendant ces 14 dernières années, le bras droit de Monsieur Robert de Balkany de La Société Générale Immobilière, Président fondateur, développeur et investisseur des centres commerciaux depuis plus de 40 ans en France et en Europe. J’ai développé plus de 20 centres commerciaux et centres d’affaires en Europe représentant plus de 700.000 m2 de surfaces GLA, et j’étais également en charge du patrimoine personnel du PDG.



Mes compétences :

Développement immobilier

Immobilier de commerce

Construction