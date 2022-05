Tenkes PAUL

Récemment diplômé avec l'obtention d'un Master 2 en Risques et Environnement, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



J'ai effectué 3 ans d'alternance au sein de la société Gerflor dans laquelle j'ai réalisé des missions très diverses et variées dans le domaine du HSE. Sur l’ensemble de mes expériences, j’ai appris à collaborer systématiquement avec les services impactés par mon projet/ activité. Très autonome, mes qualités sont la curiosité, l’exemplarité, un esprit fédérateur, la polyvalence, la recherche du résultat et de la performance.



Mes compétences :

Gestion des documents

OHSAS 18001

Autonomie

Développement durable

Management

Esprit d'équipe

Anglais

Norme ISO 14001

RSE

ISO 22000

Gestion de projet

Norme ISO 9001