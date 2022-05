Tennock BÉATRICE

A 33 ans, je travaille chez BP2S depuis 2002.

Cette expérience m'a permis d'évoluer en occupant des postes à responsabilité :



Responsable d'une équipe de back office OPCVM

Responsable d'une équipe de contrôle OPCVM



et en me permettant d'accéder au poste de Chargée de Comptes Clients Institutionnels et Financiers.





Ces années expériences m'ont aidé à me lancer dans la création de BG BIJOUX & CO en 2008, société spécialisée dans la vente auprès des comités d'entreprise.



J'ai donc fais un "break" d'une année pour mon projet et découvert le monde de l'entreprenariat ; j'ai pu ainsi développer des compétences nouvelles :



trouver des fournisseurs

trouver et exposer dans les CE

faire mon site marchand

créer mes documents marketing

faire la comptabilité

...