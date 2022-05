Teno Adams ADAMS

DÉCORATION D'INTERIEUR

AMÉNAGEMENT, RÉNOVATION

Décologie c’est la décoration Ecologique: la question de l’environnement nous intéresse au premier chef, car il en va de l’air que nous respirons, de notre santé, de notre bien- être et du monde de demain.



Décologie-service créée pour vous des aménagements intérieur en harmonie avec vos besoins, votre profil, votre envie et l’architecture existante. Notre équipe réalise pour vous les plans et implantations en tenant compte des impératifs techniques, d’espaces, de budgets et de timing, avec une sensibilité qui permet de créer une harmonie en visualisant rapidement le style de décoration qui vous correspond, tout en respectant vos idées et envies.



Nous travaillons les revêtements de sols et de murs sains et respectueux de l’environnement : bois, terre cuite, le liège, enduits la chaux, peinture la cassine et l’argile, papiers peints écologique, décoration avec de l’art récupération, décoration et restauration de vos anciens meubles, toiles et d’objet design éco-design…



Une intervention vous garantit l’association réussie des couleurs, des matières, des formes, des volumes des éclairages et harmonise les styles les subtils. Des créations audacieuses, électriques et portent de toute évidence sa marque personnelle. Selon votre budget, Nous vous conseillons, aussii bien dans l’achat de meubles, cuisine, de salles de bains, de cheminée, de papier peints, de peinture, de revêtements de sol ou muraux, de voilages et doubles rideaux, de tableaux et d’objets de décoration divers.



Notre entreprise s’appuie sur une équipe de jeunes, unie par la même passion, faisant preuve de réactivité et de créativité.



Consultants en aménagement d’espaces commerciaux et privée, nous sommes amenés aussi bien à réaliser la décoration de magasins, bars, restaurants, clubs privés, la rénovation d’hôtels, bureaux, spas, ou encore ˆ agencer des appartements, maisons, villas, lofts.



