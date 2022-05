Tenon-Songeons SAMANTHA

Je suis comptable depuis près de 13 ans. Je maitrise bien toute la partie fournisseur à savoir tout ce qui est enregistrement et règlement des factures et notes de frais, analyse des comptes fournisseurs, justification des soldes, clôture, rapprochements bancaires.

Rigoureuse, organisée, j'aime le travail en équipe et diversifié.



Mes compétences :

Analyse Comptable

Règlement Fournisseurs & Mandants

Rapprochements bancaires

Enregistrement factures Fournisseurs

Comptabilité

Lettrage

Relances d'impayés