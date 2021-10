Depuis 20 ans, TERA Consultants accompagne ses clients en France et à l'étranger dans le cadre de missions d'expertise économique et stratégique. Nos missions nous conduisent à travailler dans plus de 50 pays sur 5 continents.



Suivez-nous sur notre page Viadeo Live http://www.viadeo.com/v/company/tera-consultants



Mes compétences :

Contentieux

Stratégie

Concurrence

Régulation sectorielle

Costing