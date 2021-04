Je suis Thaget RANELIARISON, Ingénieur Informatique spécialisé en administration des Systèmes et Réseaux

Ma compétence repose sur trois piliers, pilier métier

- Un, j’ai un Licence en Informatique spécialisé en administration du système et réseau que j’ai complété avec une formation de Maintenance en Informatique. Ensuite j’ai effectué des stages dans un établissement pour faire de l’entretien des outils informatiques et de la coordination de leur utilisation, de résoudre des problèmes informatiques rapidement et de produire des rapports sur la résolution de ces problèmes.

Donc je maîtrise le coté HARDWARE et SOFTWARE de l’ordinateur et je peux assurer un service de qualité pour toutes les opérations informatiques dans un entreprise

- Deuxièmes piliers de ma compétence c’est de l’administration des systèmes et réseaux.

J’ai effectué durant mes première emploi en 2013 la Mise en place de la nouvelle infrastructure réseaux; l’utilisation de IPBX ELASTIX et Trixbox (VoIP); l’installation/maintenance/mise à jour des serveurs Windows et Linux ainsi que la Surveillance et gestion du parc informatique (Monitoring) la Gestion de la sécurité réseau des serveurs (Firewall). Et Maintenant je suis responsable de l’administration réseau chez SETEX Madagascar.

L’activité principale de SETEX et le service client. SETEX a quatre sites filiale, il y a le siège qui a 250 employés travailler 24H sur 24H, à 1 km du siège il y a MONTECRISTO qui a à peu près 100 employés et travailler 24H sur 24 aussi, à 6Km du siège il y a LATONELLE qui a 50 collabo, et Maurice, la société AZUR BPO a 30 téléopérateur et téléopératrice. Alors là, j’ai administré tous le réseau, assurer la connexion intra-site à l’aide de VPN, gérer la connexion afin que les agents peuvent passer leurs appels sans problème de communication.

Donc, je peux assurer l’administration d’un parc informatique et ce pour ça que j’ai étudié durant mes cinq années de mes études à l’université.

- Troisième aspect, c’est peut être un plus original c’est il y a dans mon profil une sensibilité d’adapté à une équipe : en tant qu’administrateur de réseau et système c'est pas forcement quelque chose que j’ai toujours l’occasion de s’exprimer mais je suis alèse dans le relations avec mes collèges, avec l’équipe technique et j’aime bien intervenir en tant que support, en tant qu’adjoint, en tant que bras droit, ça veut dire quoi ça veut dire que la personne le manager, mon chef qui me fait confiance, j’ai bien rassuré tous le tâche qu’il m’a confié et je suis prudent avec ça.

Donc, voilà les trois piliers de ma compétence qui font que aujourd’hui je mes sen tout à fait à la hauteur des nouveaux missions dans ma domaine ou d'autre domaine intéressant pour une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

Maintenance et dépannage informatique

Sécurité informatique

Virtualisation

Programmation réseaux

Cloud computing

Gestion de projet informatique

Support technique

Câblage

Ingénierie système

Ingénierie Réseau

Administration de serveurs

Administration système

Administration réseaux