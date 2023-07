Théa FERSTENBERT

Directrice Artistique de plus de 10 ans d'expérience.

Passionnée par le design de marque, la création de l'identité graphique et éditoriale.

À l'initiative de projets créatifs de la conception à la diffusion finale.

Tous supports et médias confondus...

Illustrations artistiques variées et schémas techniques spécialisés.



Mes compétences :

Photoshop / Illustrator / Indesign

BAFA complet qualifié

Illustration jeunesse

Illustrations techniques

Peinture

Illustrations

Identité visuelle

Logos

Design graphique