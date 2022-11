Thecles IMIKON (IMIKON THECLES)

Après obtention dune licence en droit privé, puis dun diplôme de fin de formation dHuissier de Justice / Commissaire-Priseur,

jai successivement exercé comme juriste dentreprise, puis pendant plusieurs années comme Huissier de Justice-Commissaire-Priseur, et depuis 2007, comme assistante-collaboratrice juridique dans un cabinet davocat spécialisé en droit de construction et garanties immobilières.



Juriste polyvalente, avec de multiples compétences acquises, je puis, de par mes expériences professionnelles, exercer dans divers domaines du droit, permettant une réactivité importante et une analyse pertinente des situations et dossiers qui me seront confiés