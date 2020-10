Théo (BAEHR)

Actuellement en 3ème année du Cycle ingénieur à lESEO à Angers en option Électronique et Objets Connectés, j'ai l'opportunité d'effectuer un stage de fin d'étude en entreprise d'une durée de 6 mois entre début février 2021 et fin juillet 2021. L'objectif étant de réaliser un travail analogue à celui qui sera confié à un ingénieur débutant.



Je souhaiterai ainsi mettre à profit cette période pour découvrir le métier d'ingénieur dans le milieu de l'automobile et des objets connectés.