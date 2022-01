Théo BEAUPÈRE

Concepteur mécanique en alternance.



Conception déquipements électriques pour laéronautique et la défense, sur spécification client : moteurs & capteurs électromagnétiques, actionneurs (rotatifs ou linéaires), électroniques de contrôle ou de puissance.

- Collaboration avec les services dingénierie qui prennent en charge la conception magnétique et/ou électrique, ou les simulations numériques (mécaniques / thermiques) à partir de nos modélisations (modélisation 3D et mise en plan sous Creo Parametric)

- Conception de pièces et ensembles fiables et répétables (chaînes de cotes & cotation fonctionnelle)

- Choix des matières & traitements, suivant les critères : masse minimale, résistance à lenvironnement mécanique (vibrations, chocs, accélérations), résistance à la corrosion (externe + couples galvaniques), exigences réglementaires (REACh)

- Choix des éléments « catalogue » : systèmes de fixation (calcul de couple de serrage), roulements (calcul de durée de vie), joints, connecteurs

- Gestion de conformité (plan client / plan Meggitt), de configuration de définition (lentreprise est certifiée ISO9001/EN9100)

Support aux autres services :

- Commercial : réponse à appel doffres (conception préliminaire, réalisation de plans pour consultation, budget étude)

- Approvisionnement : avis technique sur non-conformités (matière, dimension et/ou aspect), analyse de demandes déquivalence (matière ou composant)