En tant que chef de projets solaires chez JPee, mon travail consiste à gérer des projets de centrales photovoltaïques de taille industrielle à travers toutes les phases nécessaires : prospection, développement, financement, et construction (portefeuille actuel de 65 MW).



Mes compétences :

Suite Office

Logiciels : Mapple, Matlab et Solidworks

Informatique : langages C, Java, SQL et VBA

Gestion du risque

Gestion de projet

Energie

Energie solaire

Energies renouvelables