Je prépare actuellement un DUT Génie Mécanique et Productique à l'IUT de Cachan (94). Etant principalement intéressé par tout ce qui touche à la conception et plus précisément à l'éco-conception, je recherche un stage de 10 semaines au minimum à partir du 11 Avril qui me permettra de parachever mon cursus universitaire.



Mes compétences :

Solid Edge

TopSolid

Witness

Photofiltre

Microsoft Office

SolidWorks

CES 2015