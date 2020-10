Theo DUPOUY

Diplômé du Master Manager Transport Logistique et commerce international de lISTELI Lyon, je suis à la recherche dun emploi de supply chain manager, coordinateur logistique, gestionnaire transport. Je suis disponible immédiatement.

Lors de mes études jai eu loccasion dapprendre à améliorer et optimiser lensemble des processus Supply Chain. Jai également appris à répondre et à argumenter la réponse à un appel doffre avant de finir avec lapprentissage du lean management. Durant mon alternance jai eu lopportunité de piloter avec le responsable amélioration de la performance un projet de réorganisation dentrepôt ayant pour objectif daméliorer la productivité. Jétais également en fonction support pour lamélioration de processus