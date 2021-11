Théophile BOLON

Bonjour,

Économe diocésain (Secrétaire Général ou Directeur des Services) dans le Diocèse de Pamiers depuis 2016, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.

Après des études de droit et de gestion, j'ai d'abord travaillé dans le secteur de la restauration collective dans des postes de marketing et gestion. J'ai ensuite créé et co-géré une entreprise coopérative de 6 personnes dans la construction écologique en bois, puis j'ai pris le statut d'indépendant et donné des formations dans le domaine de l'éco-construction et des énergies renouvelables tout en continuant les chantiers (charpente, enduit terre et chaux), l'AMO et les diagnostics thermiques, l'accompagnement à l'auto-construction.

J'aime mener des projets qui ont du sens, travailler avec d'autres et les challenges.



Mes compétences :

Finance RH Immobilier & Économie d'énergie Communication