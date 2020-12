Théophile DEMARCQ

Cest dabord en autodidacte passionné que je me suis formé au sound design et à la composition, fort dune expérience de musicien professionnel sur scène et en studio. Jy ai parcourus le monde et enregistré de nombreux disques. Diplômé en Design Sonore à lACFA Multimedia de Montpellier, et avec plusieurs formations en poche, je suis aujourdhui freelance pour des agences de communication et des artistes. Grâce à mon parcours atypique, jaborde chaque projet avec un regard technique et artistique. Certifié Wwise et avec des connaissances sur Unity 3D et Unreal Engine, je développe actuellement le game sound design.



Mon travail se situe au centre du processus de création de projets audiovisuels, multimédias et artistiques. Autant comme artiste que technicien.

En plus dune expérience dautodidacte passionné, jai plusieurs formations à mon actif : Post Production sonore en VR 360, Musique à limage, Sound Design, Ableton Live, Wwise Certification 101 & 201, Mixage en Home Studio, Unity, Unreal, Pro Tools



Mes services proposés sont :



Composition | Sound Design | Post-Production | Mixage | Implémentation



Ces services sappliquent sur divers supports : Applications, Jeux Vidéo, Publicités, Courts Métrages, Albums, Documentaires, Podcasts, Films Institutionnels



De létude du projet à la livraison, toute la production peut être réalisée en interne et proposer un produit clé en main : conception, écriture, enregistrement, arrangement, mixage, mastering, synchronisation et implémentation.



Musicien professionnel depuis 2001 et grâce à un parcours musical varié sur scène et en enregistrement, jaborde chaque projet avec une oreille créative et originale. Jattache de ce fait une très grande importance à la qualité du son et mets un point dhonneur à réaliser des enregistrements vivants et authentiques.



Japporte un soin particulier à rester en cohérence avec lesprit du projet et mets toutes mes compétences artistiques et techniques à votre écoute.