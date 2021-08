Therese BICHON

1997 Fin de la cinquième année d’architecture.



2004 Soutenance Mémoire – Mention très bien :



Titre :

L’ailleurs dans l’architecture et le musée de Nemours de Roland Simounet



Résumé :

En préambule, examen du sens de "l'ailleurs" dans diverses disciplines : sciences sociales, poésie, psychologie, art.

En 2ème partie, informations et réflexions à propos du contexte culturel motivant le besoin d’"ailleurs".

En 3ème partie, le propos s'étend au processus du vécu de "l'ailleurs", illustré par quelques exemples d'architecture.

En 4ème partie, évocation à travers des exemples d'architecture de quelques espaces de l'ailleurs.

En 5ème partie, étude du travail de conception (esquisses, croquis, annotations) de Roland Simounet pour le musée de Nemours.





2007 Diplôme architecte DPLG :



Intitulé projet :

Tissu urbain du quartier des mares - Romainville – Proposition de recomposition.



Le projet se concentre sur un îlot du quartier des mares d’environ 9000 m²

A l’occasion de la réflexion sur la structure urbaine qu’entraîne l’arrivée du tramway T1, le projet propose une re-composition visant à ré-articuler le tissu urbain en faisant ré-apparaître des repères historiques d'appartenance collective. Le projet a ainsi pour ambition de restituer une identité renvoyant l'habitant à son appartenance sociale et individuelle tout en renforçant l’attractivité de la commune par l’intérêt culturel et la qualité d’usage offerte.



Les éléments du programme sont le réaménagement d’un square, la restructuration d’une cité HLM : reconstruction d’une centaine de logements sociaux compris places de parking, reconstruction d’une crèche d’une structure de loisirs, aménagement de l’espace collectif, offre d’implantation de petits commerces, insertion du tramway.



L’unité de conception du projet consiste à rendre apparente la position défensive du plateau ainsi que la trame parcellaire historique et, autorisé par la présence d’un sous-sol imperméable à faible profondeur, la ré-interprétation d’un élément important de la mémoire constitutive du site : une mare romaine.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

autonome

Bonne capacité d'analyse

capacité d'analyse

Capacité d'analyse et de synthèse

Capacité d’analyse et de synthèse

Esthetique

Synthèse

travail en équipe