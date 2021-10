Theresia NTANGOUKANI (NTANGOUKANI THERESIA )

En recherche dune entreprise pour une formation BTS Communication en Alternance 1re année



Bonjour, à tous je suis à la recherche dune entreprise pour cette rentrée 2020/2021 dans le secteur de la communication digitale .



Au poste de Assistante communication/ Community manager / Gestionnaire des réseaux sociaux . Dans Paris (Île-de-France)



Passionné par les médias et notre génération connectée je suis intéressé par la communication, je souhaite devenir community manager ce métier me correspond jaime :

- animer mes réseaux sociaux

- le contact avec les gens

- échanger avec la communauté, rédigé des post Twitter.

- travail déquipe ( permet de connaître, détablir les différents points de vues de chacun pour améliorer notre travail.)



Personnalité :

- Lorsque jutilise une application, je note les défauts et les qualités de celles-ci afin que lentreprise/créateur de lapplication améliore ce point

- Sensible et créative, je fais en sorte que mon travail soit beau et original.



Issue dun baccalauréat Gestion Administration polyvalente dans de nombreux domaine (commerce, secrétariat, logistique).



Contact :

Email contact information

Phone contact information



Theresia NTANGOUKANI