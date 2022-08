Theron HAAN

Après avoir réussi mon stage de fin d'études dans la gestion de projets chez Trad'Est et Europa Traduction, je viens de réussir mon Master 2 en Langue, Culture et Entreprise - Chinois. Avec une mobilité mondiale, j'ai envie de mettre en œuvre mon bon sens relationnel, mon enthousiasme de résoudre les problèmes et mon esprit d'équipe au sein d'une entreprise qui a besoin de traverser les différences culturelles et linguistique, notamment entre la France, les Etats-Unis, la Chine et Taïwan.



Actuellement, je recherche un emploi (CDD ou CDI) dans la région parisienne (Île de France), notamment dans la gestion de projets auprès des agences de traduction. Je m'intéresse également aux offres axes sur la communication et/ou le marketing multilingue et interculturel.



Mes compétences :

Microsoft Office