Thi Anh Tien LEPERLIER

C'est avec intérêt que je souhaiterais travailler en crèche, en effet lors de mon arrivée en France j’ai effectué une garde d’enfant pour un particulier pendant 2 ans, ce qui a suscité mon intérêt pour le travail auprès des enfants en bas âge.



Mes compétences :

Petite enfance

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gest

Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dan

Aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'appre

Animer les activités ludiques

Procurer à l'enfant des éléments de réconfort (ber

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règl

Collaborer avec l'ensemble des personnes à la réal

Procurer à l'enfant des éléments de confort

Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfan

Relation à l'enfant ou l'adolescent

Observer l'évolution de l'enfant et informer paren

Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant

Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enf

Intervenir auprès de nourrissons

Observer le comportement de l'enfant et informer p

Prise de décision

Fédérer

Force de proposition

Persévérance

Prise de recul

Curiosité

Communication

Autonomie

Garde d'enfant

Adaptation

Réactivité