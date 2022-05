Thi Ha Thanh NGUYEN

Actuellement étudiante en Master Finance Internationale du programme de l’IAE d’Aix en Provence, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois à partir du 19 mai en Finance: Gestion de Trésorier, Analyse financière, Contrôle de Gestion, Fusion et Acquisition...



Etant une des excellentes étudiantes de ma promotion, j'ai développé une connaissance globale et fondamentale en finance d'entreprise et finance de marché. Tous ce qui me permets de bien poursuivre le travail dans l'environnement réel dans ce domaine.



J’ai déjà obtenu des bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de gestion des donnés relative aux différentes tâches financières ainsi qu’une capacité de travail sous pression et d’adaptation rapide.



J'ai acquise de premières connaissances en VBA et SAP



Mes compétences :

SAP Finance

Microsoft Word

Microsoft Excel

VBA

Microsoft PowerPoint