Thi-Hong NGUYEN

Durant mes précédents stages et mon expérience en alternance de deux ans, j'ai pu obtenir le sens du service auprès d'une ou plusieurs personnes, j'ai pu participer au bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise, voir les différents domaines du secrétaire : la partie secrétariat (Ecole Sainte Geneviève), la partie secrétariat et commercial (Erichsen), la partie gestion de la formation – logistique (GNFA). Mon parcours professionnel est polyvalent puisque mes expériences ne sont pas ciblées dans un seul coeur de métier du secrétariat. Je sais déjà gérer les priorités et les cas échéant notamment lorsque je m'occupais de la gestion des examens chez GNFA.



Depuis septembre 2013, j'occupe le poste de gestionnaire administrative au sein de l'Agence national de la sécurité du médicament et des produits de santé à la direction des ressources humaines. J'ai pu m'investir totalement dans les missions qui m'ont été confiées. J'ai su être opérationnelle immédiatement et être réactive face aux nombreuses demandes de mes collaborateurs.

J'ai apprécié travailler au sein de la DRH, car cela m'a permis d'avoir une nouvelle vision de ce coeur d'activité. C'est pour cette raison, que j'ai décidé de reprendre mes études et effectuer une licence professionnelle en ressources humaines en alternance.

Je recherche actuellement un poste d'assistant polyvalent RH en alternance pour Septembre 2014.

Je suis une motivée pour apprendre et j'aime m''investir dans une entreprise sur du court, moyen ou long terme. J'aimerai beaucoup vous le montrer et que vous puisez me permettre de m'améliorer, d'apprendre et d'acquérir ce besoin d'expériences. Mes qualités m'ont permise d'atteindre un de mes objectifs

principaux.