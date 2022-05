Thi Khanh Hoa BUI

Titulaire d’un Master 2 Contrôle de Gestion et Aide à la Décision, je suis actuellement à la recherche active d'un poste de contrôleur de gestion .



Mes expériences personnelles et professionnelles m'ont permis d'acquérir les principales compétences:

- Analyse financière (analyse d'écart, analyse de rentabilité...)

- Création et mettre en place des outils, reportings, tableaux de bords

- Comptabilité générale

- Élaboration de budget



Je maîtrise les logiciels de gestion comptable et de finance, les outils bureautiques et internet.



Rigoureuse, motivée et autonome, je suis également dotée d'un bon relationnel, ce qui me permet d'atteindre mes objectifs et de participer activement au développement de l'entreprise.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle financier

Comptabilité

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

SAP BW BEX

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Macro

International Financial Reporting

Essbase

Audit

SAP