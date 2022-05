Thi Lam Ngoc NGUYEN

Dotée d’une bonne expertise technique et fonctionnelle dans tout le cycle de développement d’un projet, j’ai de bonnes connaissances sur le métier de la sécurité des systèmes informatiques ainsi que dans le développement de logiciels. Actuellement en stage de fin d’études chez Evidian (Bull-Atos), je suis à la recherche d'un premier emploi qui me permettra de rentrer dans le monde professionnel de l'informatique.



Mes compétences :

Android

JQuery

IAM

OpenID/OAuth

XML

C/C++

EBIOS

Java/J2EE JSON

SSH

HTML5/CSS3

WS-Security Authentification forte

REST/SOAP

SQLite

SSO/Kerberos/SAML

Python

VPN/OpenVPN/IPSec

27002

PHP5

RBAC

PIK

Radius IDS/IPS

MySQL

MEHARI

27005

Shell Bash (Linux)

LDAP

SSL/TLS

ISO 27001

Windows Communication Foundation

Windows PowerShell

C# /.NET