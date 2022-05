Thi Le Tran CAO

Vous conseille dans tous vos rêves de voyages :

- VOLS TOUTES DESTINATIONS

-CIRCUITS ORGANISES - REGROUPE OU INDIVIDUEL

-CROISIÈRES

-PACKAGES DYNAMIQUES (VOLS + HÔTELS)...



------------------------MES EXPÉRIENCES----------------------------

Conception de produit de loisirs :

Montage de programme de voyages/excursions

Organisation des visites

Décision de marge

Choix de gamme de prestations selon demande

Commerciale :

Contact et négociation avec les fournisseurs européens (aériens, assureurs, hôtels, restaurants, autocars, tours opérateurs…)

Représentante de l’agence lors des évènements (soirées, expositions…)

Gestion d’équipe (stagiaires) :

Encadrement des stagiaires : Gestion des dossiers personnels, aide à l’intégration

Organisation du planning

Dispense de formation Word, Excel, GDS, Vente

Création des procédures pour optimiser le temps de travail

Conseil – Vente – Relation clientèle :

Information à la clientèle

Réservation des prestations après des prestataires internationaux

Facturation, encaissement, préparation de carnet de voyage

Conseil sur l’assurance et édition des contrats

Gestion et résolution de réclamation des clients

Back office :

Stockages des bases de données, gestion des logiciels et configuration des ordinateurs

Résolution des problèmes techniques liés à l’utilisation du système informatique

Gestion des stock des consommables et envoi des commandes

Autres connaissances :

Outils informatiques : Microsoft Office, Internet, Outlook Express,

Logiciels spécifiques pour la réservation aériennes GDS

Langues : vietnamienne (langue maternelle) ; anglais (courant)