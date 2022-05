Thi Minh Ha VUONG

Titulaire de docteur en Chimie matériaux, j’ai poursuivi ensuite mes études de management projet à l’école de commerce MBWay – Caen. Avec cette formation de Master Management Commerce et Entrepreneuriat, j’ai fait le stage chez Officience Paris durant 6 mois. Ici, j’ai acquis et maîtrisé les techniques d’e-marketing, de gestion projet ainsi que le rôle de coordinateur entre le groupe de produit et le de technique.



Passionné par la gestion de projet, je souhaite maintenant me former plus dans ce domaine pour y travailler dans le long terme.



Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



N’hésitez pas à me contacter pour un CV plus détaillé.



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie analytique

Semiconducteurs

Chimie coordination (Ni, Zn)

Rédaction

Communication

Conduite de projet

Gestion de projet

Marketing digitale