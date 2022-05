Thi Minh Ngoc DANG

Je m'apple DANG Thi Minh Ngoc. Je suis diplômé en Banque et Finance avec mention Très Bien à l'École Supérieure d'Économie - Université Nationale d'Hanoi, Vietnam.



En 2013, je continue mes études à l'Institut d'Administration des Entreprises d'Aix (IAE Aix) dans le MSc 2 Management Financier International. J'ai fini le Master 2 en Finance avec mention Bien.



En 2014, j'ai poursuivi le Master 2 en Audit et Gouvernance des Organisations à IAE Aix aussi.



Actuellement, je suis jeune diplômée et je cherche un travail dans le service d'audit interne ou contrôle interne.



Mes compétences :

Synthèse

Analyse

Mathématiques