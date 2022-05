Thi-Minh-Thuy TRAN

Autonome, Responsabilité, Organisée, Travail en équipe, Polyvalent

< < === Développeur C/C++ / logiciel sur systèms embarqués === >



Mes compétences :

Conception UML, XSLT

C/C++

C#

Linux embarqué

Microsoft .NET, ASP.NET

Microcontroleur

VHDL

XSLT

XML

Oracle

Microsoft ASP.NET

Linux

JavaScript

Cascading Style Sheets

C++

Web Services

UML/OMT

SQL

Personal Home Page

ORACLE SOA

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

MVC

LabVIEW

Java

HTML5

HTML

Dynamic Host Control protocol

C Programming Language

Apache Subversion

Advanced RISC Machine (ARM)

AJAX