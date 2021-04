Thi My Huong NGUYEN

Responsable Communication d'un distributeur des emballages biodégradables



EXPERIENCE:

1) Chef du projet web

Nom de lentreprise: imusic-school

Durée demploi: 7 mois

Lieu: Nice, Provence-Alpes-Côte dAzur, France

Création et évolution de sites et pages web

Recherche web, rédaction de contenu éditorial

Optimisation SEO et Suivi de Performance

Développement des réseaux sociaux (surtout YouTube)



2) Assistante à la coordination pédagogique

Nom de lentreprise: Centre de Ressources en Langues / Service Commun en Langues - Université Côte d'Azur Temps plein

Lieu: Nice, France

Gérer des plannings de travail hebdomadaires d'une centaine de moniteurs.

Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes (email, physique et téléphonique) en francais et anglais.

Préparer des ressources documentaires aux étudiants, les JPOs, organiser les sessions d'ateliers.

Participer à la communication interne du CRL et aux étudiants