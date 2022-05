Thi Phuong Mai LE

Docteure en Sciences de Gestion, j’ai des années d’expérience dans le domaine de la gestion et l’analyse de risques bancaires, de la comptabilité. A l'aise avec les chiffres et les outils informatiques, trilingue, rigoureuse et j’ai une forte capacité à programmer avec SAS ou Excel Macro, donc je veux bien chercher un travail type: 1/ Gestionnaire base de données, 2/ Analyste risques bancaires, 3/ Assistant Comptable. Avec un grand désir de retourner au travail après avoir terminé mes études, j’accepte toute proposition de salaire. Nationalité française, je suis disponible tout de suite pour les offres autour de Ile de France.



Mes compétences :

Connaître Bâle II, Bâle III

Microsoft Office (Word, Excel, Macro, PowerPoint)

FactSet, Bankscope, Bloomberg, Thomson One Banker

SAS, MATLAB