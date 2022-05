Thi Thanh Hien NGUYEN

Au cours de ma formation en Master 2, spécialisé Marketing Management, (du programme « Grande école ») de l'école de commerces SKEMA, j'ai eu l'occasion de bien participer aux projets de l'étude de marché de Décathlon.



De plus, en tant que responsable de l'image de marque de la société et de la mise en oeuvre des études de marché pendant un an dans la société vestimentaire dont la marque, Chicland, est largement connue au Vietnam, j'ai acquis des connaissances et expériences notables dans le domaine de l’habillement luxe. Ainsi, je voudrais les mettre en oeuvre au sein de votre entreprise.



Finalement, je suis motivée de travailler pour un groupe jeune et actif afin d'acquérir des exprériences et de renforcer mes compétences dans le domaine Marketing.



Mes compétences :

Étude de marché

Marketing