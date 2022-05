Rigoureuse, méthodique et dynamique, ayant le goût des chiffres, dotée d’un véritable esprit d’équipe et ayant l’envie d’apprendre je me mettrai à votre disposition pour exécuter les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Corporate Banking

Commercial Banking

Audit

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Visual Basic for Applications