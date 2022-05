Thi Trang COLOMBET

Diplômée de l'INSA de Lyon et du CHEBAP. Je dispose de 4 ans d’expérience en structures souterraines et ouvrages d’art avec notamment 1 an d’expérience au sein de Systra en AVP de la ligne 15 du Grand Paris Express , 2 ans chez Artelia/Secoa en phase AVP ou PRO de la ligne 11 et du T10 et 6 mois chez Egis en AVP-a sur la ligne 15 Est et en phase DCE sur la ligne 1 . J'ai maîtrise RIDO, Robot, Advance Design, ST1, Plaxis et Mur Setra



Mes compétences :

Programmation: VBA, C++, Matlab

Bureautique: Word, Excel, Internet, Access, PowerP

Calcul de structures

Bureau d'études

Béton

Logiciel: RIDO,ROBOT, Autocad

Ouvrages souterrains

Ouvrage souterrain

CHEBAP

Projet grand paris

Ouvrage d'art