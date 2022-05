Thi Tuyet Minh NGUYEN

PROFIL

- Ingénieur civil en électricité/électronique

- Executive Master in Management

- FR/ENG/NL/VN

- Arts martiaux traditionnels



EXPERIENCE

Interface ULiège - Chargé de Valorisation Sciences et techniques (poste actuel)



IBA (Ion Beam Application – LLN)

- R&D Project Manager (2016-2018)

- Project Management Assistant (2014-2016)

- Service Hardware Engineer (2012-2014)

- Assistante du Total Quality Director (2009 & 2010)



ICM Xray (Industrial Control Machine - Welkenraedt)

- Stagiaire R&D



Étudiante Moniteur au département Physique – ULg

- Laboratoires d'électricité (2011-2012)



Étudiante Moniteur au département Montefiore – ULg

- Électronique Numérique (2010-2012)

- Électronique Analogique (2009-2011)



Concours Eurobot

- Participation avec l’équipe Montefiore Team (2009-2010)



N-HiTec – Junior Entreprise

- Administratrice des Relations Publiques (2009-2010 & 2010-2011)

- Executive Manager (2008-2009)



COMPÉTENCES SOCIALES

- Lauréate du « Prix Plume 2005-2006 » en tant que philosophe en herbe.

- Aptitudes à gérer des conflits, à coordonner, à écouter et à travailler en équipe.

- Ouverture multiculturelle et empathie.

- Esprit d’initiative et d’entreprendre.



COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Outlook, Open Office, LaTeX et GIMP.

- Maîtrise des logiciels pour l’électronique: gEDA, PSpice, LTSpice

- C, Pascal, JAVA, Matlab, Scheme.



COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

- Français, Vietnamien : Bilingue

- Anglais : Très bonne maîtrise – Lire, Écrire, Parler, Écouter

- Néerlandais : Bonne maîtrise – Lire, Écrire, Parler, Écouter



