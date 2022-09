Jeune, prochainement diplômé, ingénieur en électronique, motivé, déterminé et autonome, avec 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’aéronautique (Airbus) recherchant un emploi.



Mes compétences :

Electronique analogique

Langage C

Electronique numérique

Electronique embarquée

Gestion de projet (outils OBS, PBS, WBS, Gantt)

Langage C++

Langage VHDL

MATLAB

Communication

Capteurs (température, pression, déplacement,...)