Thibaud VERDON

24 ans d'expérience en bureau d'étude.

Une variété d'outils et de compétences ont dû être développé :

- La conception des produits, de la 3D aux plans de fabrication nécessitant l'utilisation de logiciel de CAO comme TopSolid V6 et V7 ou Autocad.

- La recherche/création de quincaillerie pour la conception (relation fournisseur)

- La création des documents techniques, argumentaire, fiches techniques, notice de montage, nécessitant l'utilisation de logiciel d'infographie comme Illustrator, Indesign et Photoshop

- La réalisation de catalogue en lien avec une agence, mise en page, récolte des informations, prise photo, certes pas un professionnel, mais suffisant pour réaliser un catalogue ou faire de la retouche/montage photo.

Excel fait aussi partie des logiciels utilisé, j'ai une formation excel de base + macro ce qui m'a permis de générer des fichiers permettant, par exemple, d'améliorer notre fonctionnement.

- La gestion d'équipe, soit en tant que responsable bureau d'étude, 2 personnes à gérer ou en tant que chef de projet pour le suivi et la réalisation des prototypes...



Entraineur de football, j'ai pu avec excel me créer mon propre fichier afin d'organiser ma saison.

Entraineur, me permet de développer l'organisation, le relationnel, la communication avec les personnes qui m'entoure et transmettre mes connaissances aux autres dans un climat seins et de plaisir est quelque chose de primordial.....le travail positif.



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

AutoCAD

Adaptabilité

Microsoft Excel

Montage vidéo

Infographie

TopSolid V6 et V7

Transmettre

Communication

Ecoute