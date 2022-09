Mon objectif professionnel :

En recherche active d’une opportunité pour jeune diplomé en Marketing / Consulting en France ou à l'international. Disponibilité immédiate



Ma Scolarité :

Je viens de terminer un Master 2 en Marketing / Gestion de Projets Internationaux à l'ESC La Rochelle.

--- > Accréditations internationales: AACSB et APES

--- > 48e meilleure European Master in Management (par le Financial Times, 2015)





Mes expériences professionnelles :

Mon emploi le plus récent fut un stage de fin d'étude chez Bull en tant que Chef de Projet Marketing, lors de la fusion entre Bull et Atos. J’ai notamment pris en charge le développement d’une application mobile dédiée aux commerciaux, ainsi que la construction et l’exécution d’un plan de migration des références commerciales de Bull vers Atos. Ce stage de marketing opérationnel m’a donné l’opportunité de gérer des projets internationaux et de travailler au sein d’une équipe multiculturelle et internationale.





Comment me contacter ?



Email: thibauld.conrad@gmail.com

Tel: 06 71 88 64 93

Skype: thibauld.conrad



Je suis disponible pour tout renseignement complémentaire.



Merci par avance



Thibauld CONRAD



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Sales

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Marketing international

Gestion de la relation client