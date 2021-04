Thibault DALLEMAGNE

Je crée de la valeur via la transformation numérique avec la technologie dans l'industrie, le conseil, la finance et la santé. DSI et leader technique, empathique et ouvert d'esprit, je construis la confiance parmi les boards et des équipes diverses et multiculturelles. Stratégie et opérations.



Domaines de Compétences : Gestion de Projets, Résolveur de problèmes, Gestion du changement, Gestion d'Equipes, Leadership, Optimisation, Gestion budgétaire, Contrôle des coûts, Analyse de Données, Business Angel, Investisseur, Transformation numérique, Services IT, Exploitation IT, SIRH, GRC, ERP, BPM, ECM, Leader technique.