Thibault GOND

Spécialisé dans les risques professionnels notre cabinet vous offre une gamme complète de solutions adaptées en assurances professionnelles, notre longévité et notre implantation locale sont gages de sérieux et de savoir-faire pour tous nos clients.



Courtier en assurances , mon role est de conseiller et d'accompagner au mieux nos clients et prospects dans la mise en place et la vie de leurs contrats, mais aussi de proposer des solutions innovantes et personnalisées notament dans le domaine de l'assurance construction où nous avons développé des relations privilégiées avec l'ensemble des acteurs locaux.



Rigueur, écoute , réactivité ,transparence sont des notions clés auxquelles je suis particulièrement attaché ,car notre fierté c'est votre satisfaction.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Assurances

Investissement immobilier

Assurance-vie

Gestion de Patrimoine