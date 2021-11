Thibault NICOLINI

Responsable de services et de projets avec plus de 20 ans d'expériences dans l'industrie mécatronique, jai d'une part une grande polyvalence managériale et technique (Électronique, Logiciel, Mécanique), une parfaite maitrise de la gestion d'équipes, une expérience certaine du pilotage de projets et de la gestion des risques, et dautre part j'ai une vision globale du cycle de vie du couple Produit\Process de sa définition jusquau SAV.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Conduite du changement

Pilotage d'équipe

Gestion des compétences

Pilotage d'activité

Gestion de projet technique

Reporting

Gestion de la relation client

Direction de projet

Lean

Gestion budgétaire

5S

Développement produit

Business Planning et Consolidations

Amélioration continue

Instrumentation

Développement informatique

Banc de tests

Traçabilité

Électronique

MES (Manufacturing execution system)

Test management

Informatique industrielle

EN 60601-1 (Sécurité Électrique)

EN 60601-1-2 (CEM)

EN 62304 (Soft)

Microsoft Office

Kaizen

Kanban

Mécatronique

Conception mécanique