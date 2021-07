A l’issue d’un cursus ingénieur à l’ENSEEIHT de Toulouse et à la TUHH de Hambourg, et suite à une première expérience en bureau d’études (INGEROP), j’ai débuté ma carrière professionnelle par un V.I.E à Casablanca au sein de Lydec (Suez Environnement) en tant que Responsable Travaux. Depuis, je suis ingénieur de projets eau et assainissement chez Safege.



Mes compétences :

Assainissement

Hydraulique

Hydrologie

Traitement des eaux