Thibaut BACQUET

Plus de 20 années d'expérience dans le domaine du packaging, en France comme à l'étranger, m'ont permis d'acquérir une expertise probante du développement, de la fidélisation de clientèle et du management commercial.

De plus, j'ai été amené à de nombreuses reprises à participer à la création de nouvelles gammes de produits.

Ma capacité à analyser et à prévoir les ventes fait de moi un interlocuteur fiable auprès des services industriels.



Mes compétences :

Développement commercial

Développement

Recrutement

Management

Adaptabilité

Travail en mode project

Vente

Object Oriented Analysis/Design

Analyse technique

Packaging

Emballage