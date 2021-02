Thibaut LATOUCHE

Curieux, motivé et dynamique, je suis avant tout un passioné de développement informatique et de nouvelles technologies en général.



Le développement est une vraie passion pour laquelle je m'investis à 100%. Mon parcours universiatire ainsi que des expériences professionnelles m'ont fais m'ont fait me spécialiser dans les technologies WEB, principalement pour leurs diversités ainsi que leurs évolutions constantes.



Travaillant actuellement dans le domaine de des objets connectés (IoT) et considérant qu'il s'agit d'un véritable virage technologique, je me tiens informer des nouveautés concernant ce sujet.



Si vous voulez en apprendre plus je vous invite à découvrir mon site personnel : http://thibautlatouche.com



Mes compétences :

Base de données

Bootstrap

Programmation PHP

Programmation JEE

Programmation Pyhon

JavaScript Objet

MVC

Symfony2

Linux

Git

Documentation technique

Objets connectés