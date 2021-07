Thierry ALVERGNAT

Intra/entre-preneur et manager dans le Digital depuis 20 ans, dans les communautés professionnelles d'innovation depuis 10 ans, j'accompagne aujourd'hui les PME & Start-up qui veulent développer de nouvelles propositions de valeurs et/ou Digitaliser leurs offres, pour développer leurs Chiffres D'affaires.



Pour permettre aux équipes de direction, de rester focus sur le core business et les besoins clients, je prends en charge la réalisation du business modele design, business modele canvas, les éléments stratégiques, le plan d'action et la gestion du changement. L'objectif est de créer du sens et d'aligner tous les maillons de la chaîne de valeur afin de susciter l'engagement des équipes, des meilleurs talents, de partenaires stratégiques en région.



Membre des comités, d'innovation pour la SATT Pulsalys et de R&D pour le Pôle Minalogic, je reste connecté à l'évolution de l'état de l'art Digital & Deep Tech.



Enfin j'interviens depuis plusieurs années en Montage / Animation / Communication de conférences sur les enjeux digitaux notamment sur le salon SiDo (IOT, IA, Smart Mobilité ...)



Vous souhaitez savoir comment identifier et développer de nouvelles offres digitales ou digitaliser vos offres actuelles, developper de nouveaux modèles économiques et modifier vos organisations... n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos attentes : t.alvergnat@cohevo.com