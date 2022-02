Thierry ARNAULT

Directeur du Groupement D' Employeurs - GDE 77

Notre association est un outil de partage des Ressources Humaines.

Elle permet aux entreprises d'accéder à du personnel qualifié en temps partiel à moyen et long terme, lorsqu'elles n'ont pas besoin d'une personne à plein temps.

Nous intervenons sur toutes les fonctions support : Qualité, Marketing, Comptabilité, RH, Secrétariat, Achats, Informatique, Maintenance, etc...

Vous avez besoin d'un Qualiticien 1 jour par semaine tout au long de l'année ?

Avec notre groupement vous pouvez le partager au sein de notre réseau de plus de 200 entreprises, ou l'embaucher sereinement après avoir testé la compatibilité entre vos attentes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction des ressources humaines

Recrutement

Développement commercial

Management

Industrie